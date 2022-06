Espagne : ce qu'on sait du drame de Melilla, qui a coûté la vie à 23 migrants

2.000 migrants ont tenté de pénétrer en force en Espagne, par l'enclave de Melilla, au Maroc. 23 clandestins ont perdu la vie "dans des bousculades et en chutant de la clôture de fer" lors d'"un assaut marqué par l'usage de méthodes très violentes de la part des migrants", selon des autorités de la province de Nador. Il s'agit du bilan le plus meurtrier lors de tentatives de passage de migrants.



Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a décrit ce drame comme un "assaut (...) violent et organisé de la part de mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains, contre une ville qui est un territoire espagnol". "Par conséquent, il s'est agi d'une attaque contre l'intégrité territoriale de notre pays", a-t-il ajouté.

130 migrants ont réussi à entrer à Melilla, dont l'un restait hospitalisé, selon des sources de la préfecture espagnole. Il s'agit majoritairement de Soudanais.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) ont exprimé "leurs plus vives inquiétudes" et rappeler la nécessité "en toutes circonstances de prioriser la sécurité des migrants et des réfugiés" et "l'importance de trouver des solutions durables pour les personnes en situation de déplacement".

