INFO RTL - 15 personnes en garde à vue après le naufrage dans la Manche qui avait fait 27 morts en novembre

Sept mois après le dramatique naufrage d’une embarcation de migrants dans la Manche le 24 novembre dernier, les enquêteurs de l’Ocriest, l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière, ont reconstitué une partie du réseau accusé d’avoir organisé le voyage sans retour de 27 migrants originaires d’Irak, d’Afghanistan et d’Ethiopie.

Lundi 27 juin au matin, d’après les informations de RTL confirmées par plusieurs sources proches de l'enquête, quinze personnes (13 hommes et 2 femmes) ont été interpellés par les policiers principalement dans le Nord et en région parisienne. Tous sont soupçonnés d’être impliqués à différents niveaux dans le recrutement, le convoyage, l’hébergement, et finalement l’embarquement sur un canot pneumatique à Loon-Plage près de Grande Synthe (Nord) des familles qui étaient désireuses de rallier le Royaume-Uni à tout prix.

Partis un peu avant minuit des côtes françaises, les migrants avaient alerté dès le milieu de la nuit leurs familles et, selon plusieurs médias dont RTL, les numéros de secours français et britanniques que leur embarcation prenait dangereusement l’eau. Ce n’est que vers 14 heures pourtant qu’un pêcheur avait découvert les corps sans vie qui flottaient à la surface de l’eau.

Au moins deux Français interpellés

D’après les informations de RTL, les interpellés sont en majorité des ressortissants afghans mais il y a également au moins deux Français qui auraient participé à une partie des convoyages sur le territoire français. Les garde à vue sont toujours en cours ce matin, elles peuvent durer quatre-vingt seize heures dans le cadre de la vaste enquête pour "homicides involontaires, blessures involontaires, mise en danger d’autrui, aide à l’entrée et au séjour d’un étranger en France en bande organisée" confiée à des juges d’instruction de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, basée à Paris. On saura donc d’ici demain combien de passeurs présumés ont pu être effectivement directement reliés au naufrage.



Pendant sept mois, les enquêteurs spécialisés ont patiemment reconstitué l’organigramme du réseau criminel qui a organisé la traversée. Une tâche éminemment complexe en raison du départ vers l’Afghanistan dès les premiers jours après le naufrage de certains suspects. En raison aussi de la diversité des acteurs, hébergeurs transporteurs intermédiaires parfois clandestins sur le territoire français et coutumiers de la dissimulation. Téléphonie, planques, sonorisation ou encore auditions de témoins ont permis d’identifier la quinzaine de suspects désormais en garde à vue.



Le naufrage avait été qualifié de "pire accident" par la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord depuis l’augmentation très importante des traversées migratoires consécutives au verrouillage total de l’Eurotunnel.

L’enquête des juges parisiens porte aussi sur les raisons pour lesquelles l’embarcation n’a pas pu être secourue malgré les appels aux secours rapportés par les familles des victimes. Cette enquête, confiée à la gendarmerie maritime, est toujours en cours.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info