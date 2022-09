Funérailles d’Elizabeth II : pourquoi Harry et Andrew seront privés d’uniforme

Deux redingotes au milieu d'uniformes. Dans leurs costumes civils, derrière le cercueil d'Elizabeth II, mercredi 14 septembre, le prince Andrew et son neveu le Prince Harry tranchent avec le reste du clan familial. Leurs pas, tout militaires et parfaitement assurés, attestent pourtant de leur appartenances aux corps d'armées de Sa Majesté. Pourquoi dès lors ne portaient-ils leurs tenues d'officier, au même titre que Charles III, la princesse Anne ou les princes William ou Edward ?

Chacun en a été privé pour des raisons différentes et le sera à nouveau lundi 19 septembre lors des funérailles nationales de leur mère et grand-mère. Le prince Andrew a été banni de la monarchie, après s'être retrouvé au cœur du scandale Epstein. Ses titres militaires lui ont été retirés en début d'année. À 62 ans, cet ancien pilote d'hélicoptère, qui a participé à la guerre des Malouines en 1982, devait, avant sa mise en retrait, recevoir le grade honorifique d'amiral.

À jamais privé de rôle royal après des accusations d'agressions sexuelles sur une jeune fille de 17 ans, auxquelles il a mis fin en payant plusieurs millions de dollars, le Duck d'York ne portera l'uniforme pour aucune des cinq cérémonies prévues en hommage à la monarque. Un exception a toutefois été faite pour la veillée au Parlement britannique.

Harry, 10 ans de service

Le prince Harry, qui a combattu en Afghanistan à deux reprises, en 2007 et 2012, et a servi dans l'armée pendant 10 ans, a lui été privé de cette honneur pour une raison purement protocolaire. En renonçant à ses devoirs royaux en 2020, il a renoncé par la même occasion au droit de porter l'uniforme lors de cérémonies officielles. "Sa décennie de service militaire n'est pas déterminée par l'uniforme qu'il porte, et nous demandons respectueusement que l'accent soit mis sur la vie et l'héritage de Sa Majesté la reine Elizabeth II", a insisté un porte-parole de la couronne à CNN.

Ces deux vétérans royaux devront donc se présenter en civil aux obsèques de la monarque lundi.

