publié le 30/04/2019 à 18:01

Il avait été donné pour mort à plusieurs reprises. Un homme présenté comme Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh, apparaît pour la première fois depuis cinq ans dans une vidéo de propagande diffusée lundi 29 avril par l'organisation terroriste. Une mise en scène qui interroge, plus d'un mois après la défaite infligée à Daesh à Baghouz (Syrie), dernier vestige du "califat".



Cette vidéo de Baghdadi "arrive à un moment crucial pour une organisation terroriste qui émerge à peine d'une défaite territoriale", souligne Charles Lister, analyste au Middle East Institute. Pour lui, Daesh cherche ainsi à "se réaffirmer en tant que mouvement international capable de mener des attaques de grande envergure partout dans le monde".

Cette vidéo marquerait ainsi le début d'une nouvelle phase pour Daesh, qui chercherait à concentrer ses efforts sur l'extérieur de la Syrie et de l'Irak. L'organisation terroriste a d'ailleurs revendiqué la série d'attentats qui ont frappé le 21 avril des églises catholiques et des hôtels au Sri Lanka, et fait plus de 250 morts.

Donner l'image d'un chef présent

Pour certains experts, la vidéo est également une preuve qu'Abou Bakr al-Baghdadi est encore vivant et détient toujours les rênes du groupe jihadiste. Diabétique et blessé au moins une fois, il avait été annoncé mort à plusieurs reprises.



"De nombreuses rumeurs ont circulé à propos de la santé de Baghdadi et cette vidéo les tempère : il semble parfaitement en forme et assez confiant", affirme Charles Lister.



Pour Aymenn Jawad al-Tamimi, spécialiste des mouvements jihadistes, la vidéo permet de répondre à un certain discours "critique" venant de l'intérieur de l'organisation et le présentant comme un "leader absent". "La vidéo tente de montrer qu'il a toujours le contrôle de l'organisation et qu'il est au courant de tout ce qu'il se passe en Irak et en Syrie, mais aussi à l'étranger", avance-t-il.