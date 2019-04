publié le 11/04/2019 à 08:29

Lors de la visite à Paris du président irakien Barham Saleh, fin février, ce dernier avait affirmé que les jihadhistes français capturés par les combattants kurdes et désormais emprisonnés en Irak, seraient jugés sur place selon la loi du pays.



Emmanuel Macron, en invoquant alors le principe de non-ingérence, a peut-être amené les juges de Bagdad à envisager cette solution : verser à l'Irak une certaine somme et laisser faire. Les prisonniers ayant prêté allégeance à l'État islamique sont natifs de quelque 52 pays : ils sont belges, britanniques, allemands, bosniens, ouzbeks, tunisiens et français notamment.

Comble de l'affaire, la justice irakienne a calculé, en se référant au précédent américain de Guantanamo, qu'elle avait besoin d'un total de 1,8 milliard de dollars pour maintenir les jihadistes présumés en détention, leur trouver des avocats et constituer un tribunal spécial dont les magistrats peuvent toujours prononcer la peine de mort.

À écouter également dans ce journal

Justice - Trois ans bientôt après la mort d'Adama Traoré, la justice ordonne une nouvelle expertise. "Une victoire", dit ce matin la famille du jeune homme, toujours convaincue qu'il a été victime de violences lors de son interpellation.



Journée mondiale de Parkinson - À cette occasion, l'Association France Parkinson lance une grande campagne pour faire changer les regards sur cette maladie qui touche aujourd'hui 200.000 personnes en France.



Accident - À Lyon, un jeune chauffard de 24 ans a été condamné à 5 ans de prison ferme. Il y a près d'un an, il avait violemment percuté deux frères, en roulant à plus de 120 km/h au lieu de 50, le tout sans permis. L'un d'eux est mort, l'autre a été grièvement blessé.