publié le 27/04/2019 à 05:41

Au moins 15 personnes, dont six enfants, ont été tuées dans un assaut des forces de sécurité du Sri Lanka contre une cache de jihadistes présumés de l'organisation État islamique, dans la nuit du 26 au 27 avril ont indiqué la police et l'armée.



Alors que militaires et policiers essayaient d'entrer dans ce qui était selon leurs renseignements une cache de Daesh à Kalmunai (est), trois hommes se sont fait exploser, tuant trois femmes et six enfants .À ces morts s'ajoutent "trois autres hommes" retrouvés morts en dehors de la maison, et soupçonnés d'avoir également été des kamikazes, a ajouté la police.

L'assaut a eu lieu avait été entrepris sur la foi de renseignements indiquant que des responsables des attentats de Pâques s'étaient réfugiés dans la ville côtière de Kalmunai.

Le 21 avril dernier, 253 personnes ont été tuées dans des attentats à la bombe qui ont visé des églises et des hôtels de luxe en plein week-end pascal.