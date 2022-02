Les présidents américain et russe, Joe Biden et Vladimir Poutine

Les occidentaux ont prévenu, il y aura des sanctions contre la Russie, après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de provinces ukrainiennes pro-russes. Même si on attend encore le détail, Américains et Européens doivent les annoncer ce mardi 22 février, celles-ci ne devraient être qu'économiques.

Frapper fort, au portefeuille : via le gaz, via les réseaux de transaction financière, via les intérêts russes dans les capitales européennes. "On va faire ça de façon coordonnée, mais il faut agir vite", assure Josep Borrell, chef de la diplomatie de l’Union Européenne

Ce mardi à Paris, Bruno Le Maire et Jean-Yves Le Drian, pour la France, annoncent des sanctions ciblées, sanctions qui devraient concorder avec celles que prendront les Américains, attendus également dans les heures qui viennent. De son côté, le chancelier allemand a déjà annoncé suspendre l'autorisation du gazoduc controversé Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne.

Pourquoi des sanctions seulement économiques ?

L'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, malgré la demande de Kiev, l'article 5 du traité transatlantique ne peut donc être actionné dans cette crise. Il y a donc théoriquement peu de chances de voir des soldats occidentaux intervenir dans le Donbass. Les Occidentaux ont d'ailleurs toujours privilégié les pressions économiques. "Si Vladimir Poutine déclenche une guerre, nous répondrons avec le levier le plus puissant dont nous disposons: des sanctions économiques et financières, car l'économie est le point faible de la Russie", avait déclaré dimanche Ursula von der Leyen.



"Nous viserons un certain nombre d'activités localisées dans le Donbass et directement liées aux intérêts russes", a précisé l'Élysée. Les sanction ciblées européennes visent des personnes ou des entités. Elles consistent en une interdiction de voyager et un gel des avoirs dans l'UE. La Commission européenne a aussi préparé des options de sanctions économiques et financières permettant de frapper des oligarques proches de Vladimir Poutine.