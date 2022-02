Les réactions se multiplient après que Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions séparatistes pro-russes en Ukraine lundi 21 février. Alors que Paris a dénoncé "une sorte de dérive idéologique" et des considérations "rigides et paranoïaques" à la suite du discours du dirigeant russe, les États-Unis ont de leur côté annoncé de nouvelles sanctions dès ce mardi.

"C'est une déclaration de guerre et pas seulement à l'Ukraine, mais aussi probablement à l'OTAN, à l'Occident, à l'Europe et aux États-Unis", estime Galia Ackerman au micro de RTL. Selon cette historienne et journaliste spécialiste de la Russie, "malheureusement, le sort de l'Ukraine est plus ou moins scellé", même si "on ne sait pas ce qu'il va se passer."

"Ça va être une vraie guerre", poursuit Galia Ackerman. "Les armées séparatistes ouvertement appuyées par l'armée russe vont passer à l'attaque pour 'libérer' le reste des régions de Lougansk et de Donetsk et l'armée ukrainienne sera obligée de riposter". Pour elle, "les troupes russes, stationnées aussi en Biélorussie, vont arriver aux abords de Kiev d'ici quelques jours et demander une sorte de capitulation."

Selon l'OSCE, plus de 3.200 nouvelles violations de la trêve censée être en vigueur dans l'est de l'Ukraine ont été observées ces 48 dernières heures.

