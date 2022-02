Le monde est inquiet. La tension entre l’Ukraine et la Russie est encore montée d'un cran lundi 21 février. Les États-Unis sont très actifs depuis le début de la crise, alertant très tôt que la situation devenait inquiétante, au point que l’Ukraine a été jusqu'à reprocher à Washington d’être trop alarmiste.

Pourquoi les États-Unis s’impliquent-ils autant diplomatiquement, mais ferment la porte à l’envoi de soldats ? Joe Biden se dit de plus en plus pessimiste. Vendredi 18 février, le président américain s’est même dit persuadé que Vladimir Poutine avait déjà pris sa décision d’envahir l’Ukraine, et que les troupes russes pourraient aller jusqu’à Kiev.

Quel sont le poids et le rôle des États-Unis dans ces tensions autour de l’Ukraine ? Car la crise ukrainienne est, avant tout, un bras de fer entre Moscou et Washington, mais aussi avec un autre ennemi de l'Amérique qui regarde avec grand intérêt la façon dont Joe Biden se comporte : la Chine.

