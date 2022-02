Crise en Ukraine : Bruno Le Maire promet sur RTL "des sanctions appropriées et ciblées, contre les intérêts russes"

Crise en Ukraine : Bruno Le Maire promet "des sanctions appropriées et ciblées, contre les intérêts russes"

Une situation explosive. Vladimir Poutine a franchi une nouvelle étape dans la gestion de la crise en Ukraine. Le président russe a donné pour instruction à son armée de se déployer dans les "républiques" séparatistes de Donetsk et Lougansk, quelques heures après avoir reconnu leur indépendance. Des propos qui aggravent le conflit en Ukraine qui a fait plus de 14.000 morts depuis 2014.

En réaction à ses propos, l'Élysée a indiqué que Vladimir Poutine a "fait un choix très clair de rompre ses engagements" et "n'a pas respecté la parole donnée" à Emmanuel Macron. La question des sanctions économiques imposées à la Russie devient donc centrale.

Sur RTL, Bruno Le Maire a indiqué que "le président de la République a fait tous les efforts diplomatiques pour aller vers une désescalade en Ukraine. Vladimir Poutine a fait un choix différent, le choix de l'escalade et de la violation du droit international et de la violation de ses engagements internationaux". Le ministre de l'Économie a expliqué travailler sur la mise en œuvre de "sanctions appropriées et ciblées contre les intérêts russes avec nos partenaires européens".

"Si le président Poutine devait aller plus loin, nous nous réservons la possibilité d'alourdir les sanctions en fonction des décisions qui seront prises par lui. Nous ne le laisserons pas violer impunément le droit international", a-t-il ajouté.