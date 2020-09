et Sylvain Zimmermann

Il roulait en Rolls sans payer d’impôts et s'en vantait, il a contribué à faire condamner Ethel Rosenberg à la chaise électrique et a été le mentor de Donald Trump. Si on veut comprendre l'actuel président des États-Unis, il faut connaître son Pygmalion diabolique : Roy Cohn.

Cet avocat new-yorkais redoutable, retord, cruel, est celui qui "a tout appris" à l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Il a été aussi son père de substitution. Une histoire que relate le journaliste Philippe Corbé, correspondant de RTL aux États-Unis, dans son livre Roy Cohn, l'avocat du diable, publié chez Grasset.

Les deux hommes se rencontrent dans les années 1970 alors que Trump n'est encore que le fils d'un promoteur immobilier. À cette époque, la famille Trump refuse de louer à des Noirs et a recours à Roy Cohn pour s'en défendre devant la justice. "Exagère tes forces pour cacher tes faiblesses", "ne t'excuse jamais", sont quelques-uns des enseignements que le futur président va retenir de son avocat.

La façon dont Roy Cohn est passé entres les gouttes du fisc américain grâce à son talent juridique va aussi être une source d'inspiration majeure pour Donald Trump, et va lui donner confiance pour la suite.

"L'avocat voyait à travers Donald Trump une manière d’aller plus haut. C'est lui qui lui a donné envie de faire de la politique, c’est lui qui a mis dans son esprit la petite graine d’'un jour tu seras à la Maison-Blanche'", explique Philippe Corbé sur RTL. Et d'ajouter : "Depuis la mort de Roy Cohn, Donald Trump cherche ce mentor, ce grand-frère, ce père qui lui manque parfois".

