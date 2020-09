Roy Cohn : qui était l'avocat le plus craint de New York, mentor de Donald Trump ?

56. Roy Cohn, l'avocat le plus craint de New York, mentor de Donald Trump

08/09/2020

Il était l'un des avocats les plus puissants de New York, l'un des plus redoutés aussi. Ancien collaborateur du sénateur McCarthy dans l'Amérique anti-communiste des années 1950, Roy Cohn a également été le mentor de Donald Trump. C'est lui qui a façonné l'actuel président des États-Unis quand il n'était qu'un jeune et fougueux promoteur immobilier.

Nous sommes en 1973 et personne ne connaît Donald Trump. D’ailleurs, il n’a rien accompli par lui-même. Mais Roy Cohn se prend d’affection pour lui, et là se noue une relation maître-élève, père-fils. L'avocat est une sorte de marionnettiste, il va essayer d’accomplir à travers Donald Trump ce qui lui inaccessible à lui.

Lui petit, laid, juif, homosexuel, il voit ce grand blond viril, qui a une allure qui colle bien à l’époque. Cohn lui présente les gens qui comptent, les politiques, les journalistes, les mafieux. Il va l'emmener partout avec lui. Tout lui apprendre. C’est frappant quand on entend Trump aujourd'hui, il prononce encore parfois des formules que lui répétaient Cohn.

Un être diabolique, détestable, une légende

Cohn négocie les contrats immobiliers qui vont permettre à Trump de prendre pied à Manhattan. Cohn tire toutes les ficelles, avec les élus, avec la mafia, avec la presse, pour que Trump puisse devenir un nom.

À la fin des années 70, le magazine Esquire a brossé son portait. On peut y lire que "les clients qui veulent tuer leur mari, torturer un associé, casser les jambes de l’administration, engagent Roy Cohn. Il est un bourreau du droit, le plus dur, le plus méchant, le plus loyal, le plus vil, et l'un des plus brillants avocats d’Amérique".

Cohn a prospéré sur un personnage qu’il s'est créé : un être diabolique, détestable, prêt à tout. Sale type, caïd, tueur. Une légende sombre qu’il a entretenu parce qu’elle l'a protégé, lui et son secret, son homosexualité, qu’il a nié, contre toute évidence, jusqu'à sa mort des suites du sida en 1986.



Philippe Corbé raconte l'histoire stupéfiante de Roy Cohn dans son nouveau livre Roy Cohn, l'avocat du diable, publié chez Grasset.

Philippe Corbé, "Roy Cohn, l'avocat du diable" Crédit : Grasset

