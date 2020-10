Crédit : WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 07/10/2020

Donald Trump a regagné la Maison-Blanche après son séjour à l'hôpital pour cause de Covid-19, et continue de diffuser un message de confiance et de défiance envers le coronavirus. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, Donald Trump doit donner l'image d'un homme fort, quitte à minimiser la maladie devant ses partisans.

Donald Trump a ainsi appelé ses compatriotes à ne pas laisser la Covid-19 les "dominer", mardi 6 octobre. Son médecin Sean Conley a assuré que le président ne présentait désormais "aucun symptôme" de la Covid-19. "Il a passé une première nuit reposante chez lui (...) Il continue globalement à aller très bien".

Un diagnostic positif suivi d'une promesse de Trump de retourner sur le terrain. Un entrain tempéré quand même par l'équipe médicale du président des États-Unis. Elle a clairement indiqué qu'une sortie de l'hôpital n'était pas synonyme d'un retour à la normale.