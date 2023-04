Couronnement de Charles III : ce qu'il faut savoir sur la précieuse invitation à la cérémonie

Le palais de Buckingham a diffusé un nouveau portrait du roi Charles et de la reine Camilla en même temps que l'invitation à la cérémonie. Comme le logo de ce grand événement, il s’agit d'une composition fleurie et printanière où Camilla apparaît en majesté.

Alors, à qui doit-on cette précieuse invitation qui ne sera envoyée qu’à 2.000 chanceux invités ? L'ensemble a été conçu par Andrew Jamieson, artiste héraldique et enlumineur de manuscrits, dont le travail s'inspire des thèmes chevaleresques de la légende du roi Arthur.

"M. Jamieson est membre de l'Art Workers' Guild, dont le roi est également membre honoraire", a expliqué le Palais. La composition, peinte à la main à l'aquarelle et à la gouache, "sera imprimée sur du carton recyclé, avec des détails en feuille d'or".

Une ode au renouveau

Coloré et vivifiant, l'ensemble est une véritable ode à la joie et évoque l'espoir et le renouveau du règne de Charles III. On peut noter une multitude de détails symboliques. Par exemple, le visage de "l'Homme vert", situé en bas du carton, est une "figure ancienne du folklore britannique, symbole du printemps et de la renaissance".

Ce "Green Man" est d'ailleurs très présent dans l’architecture religieuse du Moyen Âge. Sa couronne de feuillage est composée "de feuilles de chêne, de lierre et d'aubépine, on note aussi les fleurs emblématiques du Royaume-Uni, la rose, le trèfle, le chardon et la jonquille".

Mais c’est aussi un hommage à la campagne britannique dont le roi est un si fervent défenseur avec des fleurs et des fruits sauvages comme le muguet, le bleuet, les fraises des bois, les églantines ou les jacinthes, ces végétaux sont de surcroît "sont groupées par trois, rappel que le roi devient le troisième monarque à porter ce nom", complète Buckingham.



