Couronnement de Charles III : est-il vraiment un roi écolo ?

La passion de Charles III pour la nature et l'écologie est tout d’abord une passion familiale. Son père, le prince Philip était un observateur de la nature. Président de la World Wide Fund for Nature (WWF) pendant plus de 25 ans, Officier dans la marine, arpenteur des pôles, auteur de livre sur les oiseaux, il a dénoncé dès 1952 devant la British Association for the Advancement of Science, la bascule qui s’est opérée avec l’industrialisation.

Charles a dit un jour de son éducation qu’il avait appris en regardant ses parents faire "comme les singes". C’est au côté de ce père, inflexible observateur passionné de la nature que le roi Charles aiguise son regard. Dans le parc du château de Windsor mais surtout dans celui de Balmoral en Écosse où la famille royale britannique passe ses vacances d’été.

À l’adolescence, dans l’univers rugueux et froid du pensionnant de Gordonstoun, le futur prince de Galles se réfugie dans la contemplation des côtes écossaises au cours de longues balades. Il part souvent en mer pour échapper à aux regards de ses camarades pas toujours bienveillants.

Cet esprit contemplatif le protège, l’isole parfois mais ancre en en lui la nécessité d’observer et de comprendre son environnement. Mélange de tradition et de modernité, Charles dénonce des 1970 "les effets horrifiants de la pollution sous toutes ses formes".

