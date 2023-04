Couronnement de Charles III : tout ce qu'il faut savoir sur la procession

Pour la procession de Buckingham Palace à l'Abbey de Westminster, le roi utilisera le carrosse du Jubilee Diamant. Ce sera "une procession de couronnement a minima"… Alors a minima, tout dépend ce qu’on entend par là !

Le Diamond Jubilee State Coach, le carrosse du Jubilée de Diamant, a été créé comme son nom l’indique pour le Jubilée de Diamant de la reine Elizabeth II en 2012, pour commémorer ses 60 ans sur le trône. Il a été utilisé pour la première fois deux ans plus tard.

C'est un carrosse très moderne : avec chauffage, climatisation et des suspensions hydrauliques. Mais à l’œil nu, il ressemble à un splendide carrosse traditionnel. Il fait 5 mètres de long et pèse 3 tonnes. Il faut six chevaux pour le tirer, en l’occurrence des Windsor Grey, la race favorite de la famille royale pour procession cérémonielle.



Une caméra peut être installé sur le carrosse

La cabine en aluminium noir est élégamment posée sur quatre roues dorés. La caisse du carrosse - puisque c’est comme ça qu’on l’appelle - est entourée à ses quatre coins de torches électriques, et le toit est bordé de dorures sculptées. On y trouve aussi une couronne dorée au centre.

Elle est en bois de chaîne, mais pas n’importe lequel. Du bois provenant du navire HMS Victory, celui sur lequel l'amiral Nelson a triomphé – même s’il y est mort – lors de la batille de Trafalgar. C’était en 1805, l’ennemi principal était Napoléon.

Outre le clin d’œil, désobligeant diront certains, cette couronne a son utilité – outre qu’elle est bien jolie. Une caméra peut y être installée pour filmer la procession. En gros, le carrosse a sa Go Pro.



>> Une Lettre RTL de Buckingham RTL. Chaque semaine, Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, Sophie Aurenche, journaliste à RTL, et Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, nous envoient une lettre audio dans laquelle elles dévoilent les coulisses du couronnement du roi Charles III.

Vous saurez tout sur cérémonie grandiose organisée le 6 mai 2023. Point de vue, partenaire de RTL pour toute l’actualité royale.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info