publié le 09/09/2020 à 21:56

Une île paradisiaque dont l’accès est exclusif aux personnes contaminées par le coronavirus, c’est possible, au large du Brésil. Après cinq mois de confinement, la seule île habitée de l’archipel de Fernando de Noronha a décidé de rouvrir ses portes aux touristes, mais pas n’importe lesquels. Ces derniers doivent prouver qu’ils ont été contaminés par le virus.

Outre la taxe environnementale à régler à l’arrivée, chaque visiteur doit présenter deux tests : le test PCR et le test sérologique. Sont concernés par cette restriction sanitaire "touristes, acteurs du tourisme et habitants", détaille Ouest-France.

Pour circuler librement sur cette île, rouverte depuis le 1er septembre, les visiteurs sont contraints de réaliser un dépistage, auquel ils devront être négatifs. Si le test se révèle positif, ils sont placés en quarantaine et disposent d’un bracelet d’identification.

Une stratégie pour relancer le secteur touristique

Situé au nord-est du Brésil, l’archipel de Fernando de Noronha est particulièrement prisé par la jet-set brésilienne et étrangère. Alors que la crise liée à la pandémie a frappé de plein fouet le secteur du tourisme, les autorités locales ont décidé de relancer l'activité en limitant l’accès. Une mesure qui permet également de "garantir la protection de tout le monde", d'après l'administrateur de l’île.

"Nous constatons que ces cas de réinfection sont très rares et très discutables. Il y a des doutes. Les connaissances actuelles indiquent que quelqu’un qui a déjà eu cette maladie est immunisé", explique Guilherme Rocha.



Pour l’heure, aucune victime du Covid-19 n’a été recensée sur l’île, fermée depuis le 21 mars. Au Brésil, deuxième pays le plus touché au monde et premier en Amérique latine, près de 3,8 millions de cas et 120.000 décès ont été enregistrés.