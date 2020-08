Coronavirus au Brésil : le pays pourrait atteindre les 200.000 morts d'ici octobre

publié le 06/08/2020 à 16:34

Près d'une personne sur sept morte de la Covid-19 dans le monde est brésilienne. Le pays a déjà enregistré plus de 95.000 décès en ce jeudi 6 août, et pourrait franchir le cap des 200.000 d'ici octobre si le rythme actuel se poursuit, a averti Domingo Alves, spécialiste des statistiques liées à la pandémie.

Dans le pays le plus peuplé d'Amérique du Sud, le virus sévit jusqu'aux sommets de l'État, contaminant le président Jair Bolsonaro, désormais rétabli, son épouse, un de ses ministres et son chef de cabinet. Depuis le début de l'épidémie, le chef d'État a généralement minimisé la gravité de la situation, et n'a pas hésité à se déplacer et saluer les foules alors qu'il était infecté.

"Si les tendances actuelles se confirment, on devrait franchir le cap des 200.000 morts le 15 ou le 16 octobre. (...) Je crains que le seuil soit atteint encore plus tôt que mes prévisions actuelles, parce que les courbes de contamination et de décès devraient s’accélérer lors des prochaines semaines", affirme le professeur de médecine Ribeiro Preto dans un entretien avec l'AFP.

Plus de 2,8 millions de cas ont été confirmés depuis le début de la crise au Brésil, et 741.180 sont infectées en ce moment, selon les chiffres officiels du gouvernement. Le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde, derrière seulement les États-Unis.