publié le 27/07/2020 à 04:34

L'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues ce dimanche 26 juillet la région du monde comptant le plus grand nombre de contaminations au coronavirus, soit 4.340.214 cas, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 21h00 GMT à partir de sources officielles.

C'est la première fois que le nombre d'infections dans cette région dépasse celui de l'Amérique du Nord, qui compte 4.330.989 cas, essentiellement aux États-Unis, le pays le plus touché au monde avec 4,2 millions de contaminations et près de 150.000 morts. Le Brésil, pays latino-américain le plus touché, a recensé dimanche près de 25.000 cas supplémentaires, pour un total de 2,4 millions. Il déplore plus de 87.000 morts.

En nombre de morts, l'Europe reste en tête, avec 207.933 décès, suivie de l'Amérique latine et des Caraïbes (182.726), et des États-Unis et Canada (155.673). Malgré une flambée des cas, le gouvernement espagnol s'est voulu rassurant, affirmant que la situation était "sous contrôle" et que les foyers étaient "localisés et isolés", dans une réponse aux États ayant annoncé des restrictions à l'égard de l'Espagne. "L'Espagne est un pays sûr", a insisté la ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya.

Le Covid-19 gagne de nouveaux pays, comme la Corée du Nord

Londres a annoncé que les passagers en provenance d'Espagne devraient se soumettre à une période d'isolement à partir de dimanche, prenant apparemment de court le ministre britannique des Transports, qui s'y trouve actuellement en vacances. Le Premier ministre Jean Castex a "vivement recommandé" aux Français d'"éviter" de se rendre en Catalogne.

Le Covid-19 gagne par ailleurs de nouveaux pays, comme la Corée du Nord, qui jusqu'à présent se disait épargnée et s'est placée dimanche en état d'"urgence maximale" après l'annonce d'un premier cas suspecté.

Avec plus de cinq millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d'un tiers de ceux qui ont été déclarés depuis le début de la pandémie, la maladie a fait au moins 645.715 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT.