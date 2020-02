Coronavirus : une Brésilienne arrêtée après une fausse alerte

et AFP

publié le 08/02/2020 à 20:36

Elle n'avait pourtant jamais quitté son pays natal. Une Brésilienne a été arrêtée à Rio de Janeiro après avoir fait croire qu'elle était atteinte de coronavirus pour tenter d'obtenir la priorité d'accès à des soins médicaux dans un dispensaire, a indiqué la police locale samedi 8 février.

La commissaire en charge du dossier a expliqué que Claudete Maria Rosa da Silva, 39 ans, s'est présentée vendredi soir à un dispensaire de Copacabana, quartier touristique du Sud de Rio, affirmant qu'elle souffrait de symptômes du nouveau coronavirus.

Pour tenter de convaincre ses interlocuteurs, cette habitante de Rio a dit qu'elle revenait de Hong Kong, où elle avait travaillé comme nounou. L'équipe médicale s'est aussitôt mise en état d'alerte, mobilisant de nombreux professionnels de santé pendant plusieurs heures.

Elle n'avait pas de passeport

La patiente a été amenée dans un pièce isolée et soumise à toute une batterie d'examens. Le ministère de la Santé a même été prévenu, comme le prévoit le protocole mis en place par les autorités sanitaires.

Mais Claudete Maria Rosa da Silva a fini par être arrêtée par la police, après que des membres de sa famille aient révélé qu'en fait, elle n'avait jamais quitté le Brésil et n'était même pas en possession d'un passeport. Le nouveau coronavirus a déjà contaminé plus de 34.500 personnes et tué 722 patients en Chine continentale.

Aucun cas n'a encore été confirmé en Amérique Latine. Une trentaine de Brésiliens qui se trouvaient à Wuhan ont quitté la Chine vendredi et devraient atterrir dimanche matin à Anapolis, à 80 km de Brasilia, où ils seront placés en quarantaine pendant 18 jours dans une base militaire.