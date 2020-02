publié le 08/02/2020 à 10:14

C'est lors d'une conférence de presse que la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé ce samedi 8 février que 5 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés sur le sol français. C'est un ressortissant britannique de retour de Singapour qui a contracté le virus et l'a transmis à ses proches, qui résidaient avec lui dans un chalet situé aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie).

Les 5 personnes contaminées, quatre adultes et un enfant, ont été hospitalisées dans la nuit de vendredi à samedi dans 3 établissements différents (à Lyon, Saint-Étienne et Grenoble) mais "leur état clinique ne présente aucun signe de gravité", a assuré la ministre. Six autres proches de ce ressortissant, qui résidaient également dans ce chalet, on aussi été hospitalisés en prévention.

Une cellule de crise a été mise en place, a-t-elle ajouté. Ces nouveaux cas portent à 11 le nombre de cas recensés en France depuis le début de l'épidémie.

"C'est maintenant une opération importante d'identification des cas contacts qui commencent" pour trouver et informer les personnes ayant eu un contact rapproché avec le ressortissant britannique à l'origine de ces nouveaux cas, a encore indiqué la ministre.

"Pour informer la population locale", une conférence de presse aura lieu à 14 heures ce samedi à la préfecture de Haute-Savoie à Annecy et un numéro de téléphone spécifique, le 0800 100 379, a été mis en place pour les personnes concernées par ce "cluster". Le Premier ministre réunira par ailleurs les ministres concernés à la mi-journée.