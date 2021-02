Coronavirus : un groupe japonais a mis au point un robot testeur de Covid

publié le 19/02/2021 à 13:14

Pour combattre les virus on innove un peu chaque jour. Au Japon, le groupe Kawasaki vient de mettre au point un prototype de robot, capable d'effectuer des tests de dépistage. Avec son bras il prélève un échantillon dans le nez, et peut ensuite fournir des résultats en 80 minutes.

Des tests PCR automatisés avec en vedette des robots, pour effectuer des prélèvements et analyses. Un véritable laboratoire mobile dans un container transporté par camion, c'est le système développé par Kawasaki. Objectif : ne plus exposer les personnels soignants au virus, tester un maximum de personnes pour permettre de nouveau les réunions et déplacements sans masques.

"Du prélèvement au résultat il ne faut que 80 minutes, et chaque module peut traiter 2.000 échantillons toutes les 16 heures. Ce système peut être installé à de multiples endroits, dans les aéroports, les parcs, les salles de concerts, les stades, partout", se félicite le directeur général de Kawasaki, en charge du projet.

Il faut dire que l'invention du groupe nippon tombe à pic pour les JO de Tokyo cet été : "Nous sommes en discussion très avancée avec le gouvernement et le comité olympique pour exploiter notre système. Ensuite nous serons heureux de l'installer à l'entrée des stades olympiques", ajoute-t-il.

Le groupe devrait obtenir des autorités sanitaires l'homologation du système d'ici à la fin du mois et ainsi installer les premiers modules dans les aéroports japonais début mars.