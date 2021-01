publié le 07/01/2021 à 19:04

Ce jeudi 7 janvier, alors que l'Organisation mondiale de la santé a appelé l'Europe à en faire davantage contre l'épidémie de Covid-19, la situation préoccupante également au Japon, où l'état d'urgence a de nouveau été décrété à Tokyo, à moins de 200 jours des Jeux Olympiques.

Tout cela a de quoi inquiéter les athlètes. Les sportifs japonais, surtout, s'interrogent, car leurs centres d'entrainement vont sûrement fermer et les compétitions sur l'archipel être annulées. Or, à ce jour, seuls 20% des athlètes nippons sont sélectionnés, les autres courent toujours après le précieux sésame olympique. Du côté des sportifs français, aucun n'envisage une annulation pure et simple des Jeux, comme le pentathlète Valentin Prades, qui est prêt à se faire vacciner.

Le patron du sport olympique français, Denis Masseglia ne veut pas non plus s'alarmer : "On a été capable de faire des bulles sanitaires pour tous les grands événements, si on doit arriver à une telle solution, je ne doute pas que le CIO et le comité d'organisation de Tokyo prendront les mesures nécessaires. C'est la solution qui sera privilégiée à celle de l'annulation".

À écouter également dans ce journal

Justice - Karim Benzema est renvoyé en correctionnelle dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. En 2015, un mystérieux trio avait cherché a faire chanter le milieu de terrain de l'Équipe de France Mathieu Valbuena. Karim Benzema sera jugé dans cette affaire pour complicité de chantage, il risque 5 ans de prison.

Coronavirus - Le ministère de la Santé a annoncé avoir détecté deux clusters à risque du nouveau variant britannique sur le territoire français : l'un a été localisé près de Rennes (Ille-et-Vilaine), dans un pôle gériatrique où 9 personnes ont été testées positives, l'autre se situe en Île de France.

Donald Trump - Après les débordements survenus au Capitole mercredi 6 janvier, le Président américain, encore en poste pour les deux prochaines semaines, a été obligé de s'exprimer dans un communiqué, ses comptes Twitter et Facebook ayant été suspendus "jusqu'à nouvel ordre".