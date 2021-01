Coronavirus : qu’est-ce que le "confinement éclair" établi à Hong Kong ?

publié le 29/01/2021 à 17:01

Alors que la France s'apprête en toute vraisemblance à se claquemurer pour la troisième fois depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, Hong Kong a déjà opté pour un "confinement éclair" après 13 cas signalés dans un même bâtiment de la cité-État. Rues bloquées par la police, tests PCR obligatoires... Tous les habitants de cette résidence située dans le quartier de North Point ont été pris en embuscade pendant 12 heures, jeudi 28 janvier 2021.

"On a été piégé à l'intérieur. On ne pouvait s'échapper (...) Mais nous devons coopérer. C'est la façon la plus rapide de tester toute la zone", explique un riverain interrogé par RTL. Mais même avec des résultats négatifs, impossible pour les habitants de s'éloigner du cluster. "Après le test, je dois rester à la maison et arrêter de travailler pendant 7 jours parce que mon entreprise sait que j'habite dans une zone à risque", témoigne l'une d'entre elles.

Depuis la levée du confinement, la police fait du porte-à-porte pour retrouver ceux qui auraient échappé à la souricière et les obliger à faire le test avant une très probable opération éclair dans un autre quartier de la ville.