publié le 27/01/2021 à 02:39

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a annoncé ce mardi 26 janvier, que le confinement va être prolonger jusqu'au 5 mars. L'Irlande va adopter pour la première fois des mesures de quarantaine obligatoires pour lutter contre le coronavirus. "Le message aux gens pour les six prochaines semaines est très simple : restez chez vous, ne voyagez pas", a déclaré Micheal Martin.

Les magasins non essentiels, pubs, restaurants et écoles devront ainsi rester fermés, prolongeant des mesures prises début janvier dans un pays qui dénombre à ce jour 2.997 décès dus au nouveau coronavirus, sur une population de cinq millions d'habitants. En attendant, mis à part "quelques exceptions", "toute personne entrant depuis l'étranger sera soumise à une quarantaine obligatoire", a indiqué le vice-Premier ministre Leo Varadkar.

Il a expliqué que dans la plupart des cas, les arrivants pourront se mettre en quarantaine chez eux, mais que "ce sera pour la première fois obligatoire, et non plus indicatif". Tous les voyageurs en provenance du Brésil et d'Afrique du Sud devront en revanche se soumettre à une quarantaine obligatoire "dans des installations désignées", a ajouté le Premier ministre.

Les voyageurs provenant d'autres pays mais qui ne disposeront pas d'un test négatif datant de moins de 72 heures devront également passer leur quarantaine dans des hôtels désignés, a-t-il poursuivi.