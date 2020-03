publié le 05/03/2020 à 15:19

Alors que le stade 3 de l'épidémie de coronavirus se rapproche en France, des chercheurs se rendent à l'Élysée dans l'après-midi de ce jeudi 5 mars et certains ministres recevront des élus locaux pour évoquer la situation. 377 personnes sont infectées par le coronavirus qui a fait 6 morts dans le pays. Parmi les nouveaux cas confirmés figure une agent de la RATP qui rentrait d'un rassemblement évangélique à Mulhouse.

Cette femme travaille en station, sur la ligne 6 du métro parisien et a passé ses vacances de février dans l'Est de la France, à Mulhouse selon plusieurs sources syndicales. Elle a été hospitalisée durant la semaine avant son retour au travail où elle a été en contact avec du personnel de la RATP.

Son état n'inspire pas d'inquiétude à ce jour tandis qu'une liste de 14 personnes avec lesquelles elle est entrée en contact du 26 au 28 février a été établie. 13 d'entre eux sont des agents de station comme elle et il y a un encadrant. Du côté des usagers, il n'y a aucune psychose sur la ligne 6 comme l'affirme Corentin, qui emprunte le métro régulièrement : "Ça ne me fait pas du tout peur, je prendrai toujours le métro et le bus". La RATP a précisé qu'elle n'apportait aucune modification ou mesure particulière sur son réseau.