Coronavirus : Michael Cohen, ex-avocat de Trump, est sorti de prison

et Youen Tanguy

publié le 22/05/2020 à 04:56

Il était incarcéré depuis mai 2019 dans la prison fédérale d'Otisville, au nord-ouest de New York, et devait y rester jusqu'en novembre 2021. Michael Cohen, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, est sorti de prison jeudi 21 mai pour cause de pandémie de coronavirus.

Il avait été condamné à trois ans de prison en décembre 2018 pour avoir acheté le silence de deux anciennes maîtresses présumées de Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016, en violation des lois électorales, fraudé sur ses impôts et menti au Congrès. Lui qui travailla 10 ans pour la Trump Organization a toujours estimé sa condamnation injuste, affirmant n'avoir fait qu'exécuter les ordres de l'ancien magnat de l'immobilier.

Ses avocats demandaient depuis mars à ce qu'il puisse bénéficier, comme plus de 2.000 prisonniers fédéraux, d'une assignation à domicile en raison des risques de contagion du nouveau coronavirus dans les établissements pénitentiaires.

Ils faisaient valoir ses antécédents médicaux, y compris des "problèmes pulmonaires" qui le rendraient particulièrement vulnérable face au virus.

Près de 2.500 détenus libérés

Un juge fédéral avait dans un premier temps refusé sa requête, soulignant qu'elle constituait un nouvel exemple de son refus d'"accepter les conséquences de sa condamnation". "Il reste encore beaucoup de choses à dire (...) J'ai hâte d'arriver au jour où je pourrais partager la vérité", avait déclaré Michael Cohen avant d'entrer en prison. Il avait parlé d'écrire un livre et de faire adapter ses expériences à l'écran.

Donald Trump, contre lequel il s'était retourné après avoir s'être longtemps présenté comme son "pitbull", l'avait de son côté qualifié de "faible" et de "rat", prêt à tous les mensonges pour éviter la prison. Près de 2.500 détenus de prisons fédérales américaines ont été libérés (sur environ 150.000 détenus au total) en raison de la pandémie.

Parmi eux, Paul Manafort, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, sorti de prison le 13 mai alors qu'il purgeait une peine de sept ans et demi pour des fraudes débusquées dans le cadre de la tentaculaire enquête sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du milliardaire républicain lors de la présidentielle 2016.