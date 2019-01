publié le 10/01/2019 à 23:56

Le 7 février prochain, les Américains auront les yeux rivés sur Michael Cohen. C'est à cette date-là que l'ex-avocat de Donald Trump témoignera devant le Congrès, comme l'a annoncé ce jeudi 10 janvier l'opposition démocrate, bien déterminée à user de sa nouvelle majorité à la Chambre des représentants pour enquêter sur le président.





"Je veux remercier Michael Cohen d'avoir accepté de témoigner devant la commission de contrôle" de la Chambre, a écrit dans un communiqué le démocrate Elijah Cummings, qui préside cette commission. "Les Américains ont voté en novembre pour que le Congrès (...) s'occupe des sujets qui affectent leur vie quotidienne et remplisse son obligation constitutionnelle de contrôle de l'exécutif", a-t-il ajouté.



Michael Cohen, condamné en décembre à de la prison pour diverses malversations, s'est retourné récemment contre Donald Trump, pour lequel il s'était pourtant dit "prêt à prendre une balle". Il accuse désormais le milliardaire républicain de lui avoir ordonné, avant la présidentielle de 2016, d'acheter le silence de deux femmes qui prétendaient avoir eu une liaison avec lui. Ces paiements sont considérés par la justice comme violant la loi sur le financement des dépenses de campagne.

Je me réjouis que l'on m'offre une plateforme pour donner un compte-rendu complet et crédible Michael Cohen Partager la citation





"Je me réjouis (...) que l'on m'offre une plateforme pour donner un compte-rendu complet et crédible" de ces événements, a commenté Michael Cohen, 52 ans. De son côté, Donald Trump assure n'avoir "jamais demandé" à son ancien homme de confiance de violer la loi. Depuis le Texas où il se trouvait ce jeudi, le président américain a réagi à cette nouvelle, indiquant que ce témoignage devant le Congrès "ne l’inquiétait pas du tout".





Usant des pouvoirs d'enquête de sa commission, Elijah Cummings a également demandé à la Maison Blanche et à la Trump Organization de fournir d'ici au 22 janvier des documents liés "à l'apparente omission du président Donald Trump" des sommes dues à Michael Cohen dans ce cadre, selon son communiqué.



Elijah Cummings a cependant précisé ne pas vouloir empiéter sur "les enquêtes criminelles" en cours, et être en relation avec le procureur Mueller, qui cherche toujours à établir s'il y a eu ou non une entente entre le Kremlin et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette enquête qu'il a débusqué les malversations de Michael Cohen.