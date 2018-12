publié le 13/12/2018 à 07:22

Un très proche de Donald Trump a été condamné à trois ans de prison ferme. Michael Cohen a été pendant 10 ans son avocat personnel, son homme de confiance, auquel Trump confiait toutes les missions sensibles. C’est Michael Cohen qui a notamment payé l’actrice porno Stormy Daniels, quelques jours avant l’élection, pour qu’elle ne révèle pas à la presse son affaire sexuelle avec Trump, alors que son épouse Melania venait d’accoucher.



C’est notamment pour ça que Cohen est condamné, parce que ce paiement de 130.000 dollars aurait dû être signalé dans les comptes de campagne. Trump a prétendu qu’il n’en savait rien, que son avocat avait fait cela sans lui en parler, qu’il avait payé de sa poche.

Évidemment, Cohen a été obligé de reconnaître que le président a menti. Il a expliqué au juge que sa "loyauté aveugle" l’a conduit "vers les ténèbres". "J’ai cru que mon devoir était de couvrir ses sales coups", a-t-il aussi déclaré.

Stormy Daniels, mais pas seulement

C’est pour cela qu’il est condamné à 3 ans de prison, mais pas seulement. C’est pour une accumulation d’affaires liées à Trump. Il a reconnu avoir menti au Congrès sur ses contacts avec des Russes pendant la campagne pour des affaires immobilières des Trump à Moscou.



Il faut bien comprendre que cette condamnation de l’ex-avocat du président, ce n’est qu’une petite branche du tronc de la vaste enquête qu’est en train de mener le procureur spécial Mueller sur l’affaire russe.

Une infime partie de l'affaire russe

Les services de renseignement américains ont établi que des Russes, sur ordre du Kremlin, ont interféré dans la campagne en 2016 pour faire élire Trump. Un procureur spécial a été nommé : il cherche à savoir d’une part si les Russes étaient en contact avec la campagne Trump et s’il y a eu "collusion" avec un ennemi. Et deuxièmement si Trump, avant son élection, pendant la transition, et même après son investiture, a tenté d’étouffer l’affaire. C’est ça le tronc de l’affaire russe.



Mais il y a de multiples branches, car le procureur spécial a un champ d’investigations très large. C’est comme ça que plusieurs des proches de Trump en 2016 tombent les uns après les autres.



Son ancien conseiller à la sécurité nationale a plaidé coupable, on connaîtra sa peine la semaine prochaine. Un ancien directeur de sa campagne est déjà en prison, pour des affaires qui n’ont pas de lien avec Trump, mais le procureur Mueller peut négocier une peine moins lourde en échange de sa coopération sur l’affaire russe.

Trump pourrait se retrouver en prison

C’est ce qu’a fait Cohen. Il aurait pu être condamné à plus de 3 ans de prison. Sa peine a été réduite car il a accepté de coopérer avec le procureur. C’est l’un de ses principaux témoins, alors qu’il est l’homme qui connaît tous les secrets du président.



Et même, supposons que cette affaire russe ne mène nulle part, que Donald Trump soit totalement innocent, que le président échappe à une éventuelle procédure de destitution que les démocrates hésitent à ouvrir, il pourrait quand même être rattrapé par la justice à son départ de la Maison Blanche, notamment pour cette actrice porno qui vaut de la prison à son ancien lieutenant. Pour être clair, on ne peut pas exclure que Trump aille un jour en prison.