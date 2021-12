INVITE RTL - Coronavirus : "Dans les services de réanimation 80% de non vaccinés", dit Salomon

Le variant Omicron devrait être responsable de la quasi-totalité des cas de coronavirus dès le mois de janvier. C'est ce qu'a indiqué Rémi Salomon, le président de la Commission médicale d'établissement de l'AP-HP, ce jeudi 23 décembre sur RTL. S'il serait moins dangereux que Delta, Omicron est en revanche plus contagieux et devrait accentuer la pression hospitalière, déjà importante dans les établissements français.

"Dans les services de réanimation (de l'AP-HP) c'est 80% de non vaccinés", a-t-il indiqué. "Et je peux vous dire que c'est compliqué pour les réanimateurs de voir arriver des patients non vaccinés qui remplissent les lits et qui embolisent l'hôpital", souligne Rémi Salomon.

Car cette situation ne concerne pas seulement la réanimation mais tous les services de l'hôpital qui doivent se réorganiser pour soigner les patients covid. "On est obligés de reporter les soins d'autres patients qui eux sont vaccinés mais qui ne peuvent pas avoir l'opération qu'ils attendaient", regrette Rémi Salomon.