Coronavirus : le point sur la situation en Inde

Un patient contaminé par le Covid-19 est assis dans son lit, dans un centre de soins Covid-19 à New Delhi, le 5 mai 2021.

et AFP

publié le 06/05/2021 à 18:05

L'Inde a annoncé un record de 4.000 décès et de 412.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures ce jeudi 6 mai. Depuis le début de la pandémie, le pays enregistre plus de 230.000 morts et 21,1 millions de contaminations.

Ce nouveau record fait suite à plusieurs jours de baisse du nombre de cas de Covid-19, qui avaient donné l'espoir que la hausse significative de l'épidémie enregistrée depuis fin mars pourrait s'atténuer. Le Sri Lanka a fermé ce jeudi ses frontières avec l'Inde, emboîtant le pas à plusieurs autres voisins du géant d'Asie du Sud-Est.

Alors que le gouvernement indien refuse de mettre en place un confinement généralisé, plusieurs régions, dont la capitale New Delhi ainsi que les États du Bihar et du Maharashtra, se sont d'elles-mêmes confinées. Pinarayi Vijayan, le Premier ministre vient d'annoncer une semaine de confinement dans l'État du Kerala (Sud-Puest) où de fortes augmentations de contaminations sont signalées, comme au Bengale occidental (Est) et dans l'État méridional du Karnataka.

Selon un bilan établi par l'AFP, depuis que le bureau de l'OMS en Chine a annoncé l'apparition du nouveau coronavirus fin décembre 2019, 3.244.598 de morts ont été déclarés dans le monde.