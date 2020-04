Coronavirus en Corée du Nord : toujours aucun cas, selon l'OMS

Crédit : KCNA VIA KNS / AFP

publié le 08/04/2020 à 11:26

Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, la Corée du Nord affirme n'avoir eu aucun cas de Covid-19. Une information qu'a confirmée l'Organisation mondiale de la santé, mardi 7 avril, à l'agence de presse Reuters, relaie Le Figaro.

L'OMS assure que la Corée du Nord teste régulièrement sa population et avait également placé 500 personnes en quarantaine par mesure de précaution. L'Organisation a déclaré que la Corée du Nord, grâce à son laboratoire basé à Pyongyang, est en mesure de pratiquer des tests de dépistage. "À la date du 2 avril, 709 personnes - 11 étrangers et 698 nationaux - avaient été testés pour le Covid-19. Il n'y a aucun cas confirmé de Covid-19. Il y a 509 personnes en quarantaine, deux étrangers et 507 nationaux", a déclaré le représentant de l'OMS en Corée du Nord.

La Corée du Nord a mis en place des mesures drastiques depuis l'apparition de l'épidémie, comme le rappelle Franceinfo : port de masque dans la rue, désinfection des trains de fret, prise de température dans les lieux publics. Le pays a également fermé sa frontière avec la Chine dès le 22 janvier.