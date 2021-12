TUTO - Coronavirus : comment réaliser son autotest avant les fêtes de fin d'année ?

"Au moindre doute, testez-vous !", a déclaré ce mercredi 22 décembre Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Une injonction qui semble avoir été reçue par les Français tant les autotests se font rares désormais dans les pharmacies.



Encore faut-il savoir s'en servir et RTL vous explique. Dans la boîte, une notice d'utilisation vous détaille tout le processus. Cinq écouvillons qu'il va falloir s'insérer sur deux à trois centimètres dans une narine. Il faut ensuite les tourner doucement et plusieurs fois pendant une vingtaine de secondes.

Juste après cette étape douloureuse pour certaines ou certains, il vous faut plonger l'écouvillon dans un petit tube contenant un réactif. Un fonctionnement qui reprend à peu de choses près celui des tests antigéniques déjà pratiqués au sein des pharmacies.

Dernière grande étape, verser quelques gouttes du produit contenu dans le tube sur une petite carte en plastique. Quinze minutes plus tard le résultat est là. Une seule barre rouge, c'est négatif. Deux barres, par contre, c'est positif.

Quasiment introuvable dans les pharmacies

Côté fiabilité, s'il est fait correctement et en suivant à la lettre la notice, un autotest est efficace dans 80% des cas, pour les personnes ayant des symptômes. Pour les asymptomatiques, le test est efficient pour un peu plus de la moitié des personnes.

Dans tous les cas, un autotest est moins fiable qu'un test antigénique ou qu'un PCR. En revanche, c'est un très bon filtre si toute la famille le fait, juste avant de se retrouver et le plus tard possible. Un taux d'efficacité qui explique pourquoi, juste avant les fêtes, ils sont devenus quasiment introuvables dans les pharmacies.