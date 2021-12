Vaccination des enfants : quels sont les effets secondaires ?

Au micro de RTL, Christelle Gras-Le Guen détaille les effets secondaires qui peuvent apparaître chez l'enfant après une vaccination. "Ça peut faire un peu mal au point d'injection, ca peut donner un peu de fièvre", note la présidente de la société française de pédiatrie. Ce même type d'effets secondaires apparaît aussi chez les adultes. Dans ce cas, "du paracétamol permet de passer cette période juste après l'injection", conseille-t-elle.

"Chez les adolescents, on avait observé des cas de myocardites l'été dernier qui sont plus rares chez les enfants plus jeunes", compare la pédiatre. Christelle Gras-Le Guen indique d'ailleurs que "les Américains notifient une dizaine de cas pour 7 millions de doses administrées."

"Une complication extrêmement rare et pour laquelle il ne faut pas que les parents soient dans une inquiétude majeure", rassure la présidente de la société française de pédiatrie.