Coronavirus : "C'est une affaire qui va durer 18 mois", estime Alain Bauer

publié le 20/04/2020 à 09:14

Le déconfinement, dont les mécanismes sont en train d’être définies par le gouvernement, répond à des mécanismes finalement assez simples, à commencer par le traitement de la majorité des Français, les asymptomatiques porteurs du virus, mais sans en avoir de signaux extérieurs.

"Il se trouve dans ce cas qu’entre 50 et 75% de la population est asymptomatique ou a eu très peu de symptômes, mais surtout contamine les autres", indique Alain Bauer, professeur de criminologie à l'Institut des Arts et métiers, et spécialiste en gestion de crise. "Il a fallu qu’on passe de ‘on teste ceux qui ont des symptômes’ à ‘on teste ceux qui n’en ont pas’ (…) Mais, malheureusement nous sommes en pénurie de tests", déplore-t-il.

Le spécialiste rappelle ainsi que le principe en période d’épidémie est de tester, de tracer et de traiter. Or pour le moment, le principal souci est de traiter la pénurie. Ce qui va contraindre à une stratégie de déconfinement progressif.

Il faudra "un masque pour tous"

"Il faut déconfiner de manière chronologique. En général on déconfine là où c’est déjà passé et où on a une idée de ce qu’il s’est passé. Ensuite on déconfine de manière géographique. Et enfin on déconfine de manière sérologique", décrypte Alain Bauer.

Par ailleurs, le confinement a permis à la France d’avoir un effet "plateau", à savoir un pic qui se prolonge avec des "w". Ainsi les chiffres fluctuent entre hausse et baisse avant que cette dernière ne débute réellement. "Normalement c’est une affaire qui va durer comme d’habitude 18 mois", explique Alain Bauer qui rappelle qu’un modèle existe afin d’analyser une crise épidémique.

Il cite ainsi "la grippe de 1918-1919, qu’on a noyé dans la Première Guerre mondiale, et qui a fait plus de morts que la guerre elle-même, et qui est un modèle épidémiologie connu". Et pour un retour à une vie économique, le spécialiste estime qu'il faudra "un masque pour tous".