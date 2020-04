Coronavirus en Espagne : le confinement prolongé jusqu'au 9 mai

publié le 19/04/2020 à 02:15

L'Espagne, qui a dépassé la barre des 20.000 morts dus à la pandémie de coronavirus, a décidé de prolonger une nouvelle fois le strict confinement de sa population de deux semaines supplémentaires. La période de confinement est prolongée jusqu'au 9 mai inclus.

"Nous avons fait le plus dur grâce à la responsabilité et à la discipline sociales (...) nous avons laissé derrière nous les moments les plus extrêmes" mais "ces succès sont encore insuffisants et surtout fragiles", a insisté le Premier ministre Pedro Sanchez, appelant à ne pas tout "mettre en péril" avec des décisions "précipitées".

Les restrictions vont toutefois être assouplies pour les enfants. À partir du 27 avril, ils pourront sortir "un peu chaque jour" alors qu'ils n'en avaient pas du tout le droit depuis le début du confinement le 14 mars dernier. Jusqu'ici, seuls les adultes pouvaient quitter leur domicile seuls pour aller travailler, acheter à manger ou des médicaments, se faire soigner ou sortir rapidement leur chien.

Cette nouvelle prolongation de l'état d'alerte, qui devra être entérinée par le Parlement, sera suivie d'autres mesures de restrictions en mai avant une levée "prudente et progressive" du confinement en fonction de l'évolution de l'épidémie. Les mesures applicables pourront varier selon les régions, a précisé Pedro Sanchez. Avant d'avertir la population : "Si cela est nécessaire, nous renforcerons de nouveau les mesures de protection."