publié le 29/01/2021 à 12:48

La situation sanitaire en Afrique inquiète les spécialistes. Avec des moyens de lutte pour endiguer l'épidémie de coronavirus beaucoup moins nombreux, l'Afrique manque de matériel, de lits de réanimation et d'oxygène. Les conséquences sont dramatiques et l'Union africaine a lancé, jeudi 28 janvier, un appel à l'aide face à la flambée des infections à la Covid-19.

Au Nigéria, le pays le plus peuplé d'Afrique, le nombre de morts a augmenté de 30% en seulement un mois, ce qui n'avait été jamais vu depuis le début de la pandémie. La situation dans les hôpitaux y est dramatique, comme le raconte le docteur Folakemi, qui exerce à Lagos : "Cette seconde vague est très angoissante, la maladie se propage très rapidement et les gens meurent beaucoup plus". "En tant que médecin, nous faisons tout ce que nous pouvons mais ce n'est pas assez", regrette-t-elle.

L'autre problème, qui touche l'ensemble du continent, c'est le manque de matériel alors que les unités de soins intensifs sont rares et vite saturées. Selon le docteur Nkengasong, directeur du Centre de prévention et de contrôle des maladies en Afrique, "la situation est critique et nous avons besoin de l'aide de tous nos partenaires du monde entier pour nous livrer de l'oxygène".

L'inquiétude est également vive concernant le variant sud-africain qui s'est déjà propagé dans quatre autres pays du continent, alors que les premières doses de vaccin ne devraient pas arriver avant mars ou avril.