publié le 30/01/2021 à 00:03

Si un reconfinement imminent était redouté, Jean Castex a provoqué la surprise lors de sa prise de parole vendredi soir. Le Premier ministre a annoncé de nouvelles restrictions afin de freiner la propagation du coronavirus, mais pas, pour l'instant, de troisième confinement.

Des annonces que la majorité des opposants, de droite comme de gauche, a jugé "mineures" et insuffisantes pour "reprendre contrôle sur l'épidémie". "Tout ça pour ça", ont déploré à l'unisson Damien Abad, le leader des députés LR, et Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF.

"Je trouve particulièrement dangereux de jouer sur la corde psychologique des Français en faisant monter la menace du confinement ces derniers jours pour finalement envoyer à la volée un Premier ministre embarrassé faire des annonces mineures", a tweeté le député LR de l'Ain.

Le gouvernement choisit "l'économie au lieu de la santé"

"La France ne risque pas de reprendre contrôle sur l'épidémie et rassurer les Français avec ces mesures. Rien sur la campagne de vaccination et pas de sortie du tunnel en vue !", a pour sa part dénoncé Fabien Roussel. De son côté, le Rassemblement national s'est félicité avec ironie de la fermeture des frontières aux pays hors-UE tout en déplorant "le temps perdu". "Depuis le début, sans être écoutés, nous disons que c'est l'un des moyens les plus efficaces pour ralentir l'épidémie", a souligné Marine Le Pen sur twitter.

Le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon juge lui aussi ces mesures comme "encore du temps perdu". "Quand va-t-on enfin planifier des alternatives au confinement ? Quand va-t-on avoir des vaccins à produire sous licence libre ?" interroge-t-il sur Twitter. De son côté, le secrétaire national EELV, Julien Bayou, estime que le gouvernement choisit "l'économie au lieu de la santé". À contrario, le chef de file des députés Modem Patrick Mignola a salué des "mesures sérieuses et équilibrées".

Enfin, pour le patron de la région PACA, Renaud Muselier, ces nouvelles mesures permettent d'éviter "pour l'instant un reconfinement" en attribuant une part de ces décisions à la "consultation des élus" jeudi qui "a incontestablement porté ses fruits".