Crédit : Handout / National Institute of Allergy and Infectious Diseases / AFP

et AFP

publié le 18/01/2021 à 00:13

111 personnes ont été testées positives au variant britannique de la Covid-19 dans une maison de repos de Houthulst, dans l'ouest de la Belgique. Trois résidents en sont morts, a indiqué le bourgmestre (maire), Joris Hindryckx.

Selon le maire, l'origine du cluster n'est pas encore déterminée mais il s'agit a priori d'une "source indirecte", aucune personne connue n'ayant séjourné au Royaume-Uni, selon lui. Il a précisé que "toutes les activités sociales et sportives ont été interdites" dans sa commune. Les personnes infectées doivent se mettre en quarantaine pendant dix jours au lieu de sept, a poursuivi Joris Hindryckx.

La vaccination devait débuter cette semaine dans la maison de retraite mais a été rendue impossible par le grand nombre de malades, a-t-il indiqué. Le directeur de la maison de retraite a précisé que l'établissement était fermé aux visiteurs.

La commune "doit être mise en lockdown complet et on doit y tester tout le monde", a plaidé l'épidémiologiste Yves Coppieters dans le journal Le Soir. Le variant britannique "est là depuis décembre et nous avons les fondements d'une troisième vague de contaminations", a-t-il averti. Interrogé par la RTBF, il a estimé que "s'il y a déjà un cluster de cette intensité, il y en a sûrement d'autres".

Un porte-parole des autorités sanitaires belges, Yves Van Laethem, avait indiqué vendredi qu'il y avait dans le pays "plusieurs dizaines (de cas) de variants anglais, plusieurs variants sud-africains", et que "d'autres variants risquent d'apparaître".