et Marie-Pierre Haddad

publié le 17/01/2021 à 15:41

Une sortie de crise et un retour à la normale pour "le dernier trimestre de 2021". Voici la projection faite par Arnaud Fontanet, ce 17 janvier lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. L'épidémiologiste à l'Institut Pasteur conditionne la sortie de cette crise aux vaccins. "Il faut qu'ils deviennent plus généralement disponibles" et souligne que la production augmente.

Arnaud Fontanet repousse ainsi l'échéance fixée par Emmanuel Macron. Lors de ses vœux de fin d'année, le président avait assuré qu'"au moins jusqu'au printemps, l'épidémie pèsera encore beaucoup sur la vie de notre pays". Quant à Jean Castex, le premier ministre avait annoncé début janvier, espérer "sortir de la crise à l'échéance de l'été prochain".

La France a franchi la barre des 70.000 morts du coronavirus depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres de Santé publique France. La tension sur les hôpitaux reste forte, avec un nombre total de malades hospitalisés s'élevant à 24.985 dont 2.731 se trouvent en réanimation. Jean Castex a par ailleurs précisé que 390.000 personnes avaient été vaccinées à ce jour en France et qu'un million de rendez-vous de vaccination avaient été pris.