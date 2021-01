et Marie-Pierre Haddad

publié le 17/01/2021 à 16:33

Après les tests PCR et antigéniques, les tests salivaires pourraient bientôt arriver sur le marché. Ces derniers permettent d'obtenir un résultat de façon plus rapide et moins contraignante.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 17 janvier, l'épidémiologiste à l'Institut Pasteur Arnaud Fontanet annonce que les résultats "sont vraiment encourageants". "C'est très important parce que ces tests permettront des dépistages, en population, beaucoup plus faciles". Sans donner de calendrier précis, Arnaud Fontanet estime que l'arrivée de ces tests salivaires sont une question de "semaine", afin de mettre en place la production et la distribution.

Sur la question d'un traitement, le membre du Conseil scientifique explique que l'on "commence à avoir quelques pistes, mais rien ne va changer la donne". "Je ne peux pas vous dire que dans un an, on aura un traitement. Tout peut se passer dans un an. Mais dans les trois prochains mois, nous n'aurons pas de traitement qui change la donne", a-t-il ajouté.