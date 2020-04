Coronavirus : aucun vaccin ne sera disponible avant 2021

publié le 17/04/2020 à 11:41

Contre le Covid-19, "un vaccin sûr et efficace pourrait être le seul outil permettant un retour du monde à un sentiment de normalité", a estimé mercredi 15 avril le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Un avis partagé par le professeur Philippe Ravaud, chef de service à l'AP-HP et directeur d'un laboratoire de recherche de l'Inserm. "Il est difficile d'imaginer la disparition totale du coronavirus avant qu'il n'y ait un vaccin", a-t-il déclaré à Franceinfo.

Or, ce vaccin, actuellement en élaboration dans plusieurs pays, ne serait pas disponible avant 2021, selon Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique sur le Covid-19. "On peut imaginer qu'on ait un vaccin qui soit avec une protection incomplète, dans un délai qui soit probablement de l'ordre du début 2021. Les gens qui vous diront 'dans trois mois', oubliez !", a-t-il affirmé le 15 avril devant l'Assemblée nationale.

En attendant, plusieurs essais de traitement en cours

Sur BFM TV, le responsable du laboratoire d'innovation vaccinale de l'Institut Pasteur Frédéric Tanguy estime lui "qu'aucun vaccin ne sera disponible avant un an, ou 15 à 18 mois". Des premiers essais auront lieu au mois de juillet à l'Institut Pasteur, "on va faire le plus vite possible, mais normalement, faire un vaccin en partant de zéro contre un virus, ça prend minimum huit ans", a-t-il déclaré.

À ce jour, selon l'OMS qui a publié le 11 avril une liste de 70 vaccins candidats, 67 ont prouvé être efficaces in vitro et sont en phase préclinique. Trois, prometteurs, en sont en stade clinique de phase 1 et sont prêts à être testés sur une quarantaine de volontaires en Chine et aux États-Unis, relate Futura Sciences.

En attendant le vaccin, plusieurs essais de traitement sont en cours en France et dans le monde entier qui permettrait de neutraliser le virus et de limiter au maximum ses complications.