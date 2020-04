publié le 09/04/2020 à 20:03

Une rencontre symbolique sur le plan politique pour un enjeu crucial sur les plans médical et scientifique. Le président de la République Emmanuel Macron a profité d'un déplacement dans la cité phocéenne jeudi 9 avril pour rencontrer le professeur Didier Raoult, le directeur de l'IHU-Méditérranée et défenseur intransigeant de l'usage de l'hydroxychloroquine pour soigner les personnes malades du coronavirus.

"C'est un symbole fort que le président de la République se déplace, après c'est un symbole politique", a estimé sur RTL le médecin urgentiste Gérald Kierzek. "Je suis médecin, et comme tous mes confrères et consoeurs de France, on a envie de savoir si cette molécule fonctionne ou non", souligne le praticien alors que le débat sur l'efficacité de ce médicament antipaludéen divise la classe politique et l'opinion publique depuis plusieurs semaines.

Le Dr Kierzek déplore cependant que "la visite du Président déplace le débat, qui avait déjà été déplacé par le professeur Raoult lui-même, du champ médical et scientifique au champ médiatique et politique". "On ne peut que le regretter car on est pris en tenaille par les patients. Or, en tant que médecin, la balance bénéfice-risque est capitale au moment de prescrire un médicament, car il en va de la sécurité des malades (...) Et aujourd'hui, on ne peut pas dire s'il y a un bénéfice ou non de cette molécule".