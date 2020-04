publié le 05/04/2020 à 11:37

Sur l'île de beauté, on compte 342 malades, 99 hospitalisés dont 27 personnes en réanimation. Si l'épidémie semble un petit peu marquer le pas, Gilles Simeoni, a annoncé ce dimanche 5 avril vouloir faire de la Corse un territoire pilote pour tester le traitement du Professeur Raoult.

Ces deux derniers jours, les médecins constatent un certain "tassement" quant au nombre de malades et au nombre de personnes placées en réanimation. Il s'agit probablement d'un des effets du confinement. L'inquiétude se porte davantage sur les Ehpad, avec quatre décès en une semaine, la Corse comptant plus de personnes âgées que sur le continent proportionnellement.

Le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, a lancé un appel ce dimanche 5 avril au matin, au ministre de la Santé : il veut que la Corse soit un territoire pilote pour tester le traitement du Professeur Raoult, le fameux traitement à l'hydroxychloroquine. C'est une demande collective des élus corses et du monde médical. L'objectif serait que les médecins de ville puissent prescrire ces médicaments et les administrer avant l'hospitalisation des malades pour désengorger les services.

Pour Gilles Simeoni, l'idée n'est pas de trancher le débat scientifique mais de faire un test à grande échelle dans un cadre fixé par le gouvernement.