Coronavirus : contaminé, un touriste français vit confiné à Wuhan en Chine

publié le 13/02/2020 à 12:52

Il était venu rendre visite à sa belle famille chinoise fin janvier. Cet ingénieur français vit actuellement claquemuré dans une tour de Wuhan en Chine, épicentre du coronavirus. Après avoir été contaminé, ce patient qui est aujourd'hui "en voie de guérison", selon le docteur Philippe Klein, s'est rendu peu à peu invisible.

"Les avions qui sont venus à Wuhan sont repartis sans aucun patient présentant quelque symptôme que ce soit", explique ce médecin des expatriés français dans la ville chinoise. "Donc forcément, il y a des personnes qui sont restées à Wuhan et j'ai dû m'occuper de ces personnes. Il en faisait partie".



Ce jeune homme a bien tenté de prendre l'avion pour les expatriés le 30 janvier dernier, mais il avait déjà de la fièvre, donc lui et son épouse chinoise n'ont pas eu le droit de décoller. Le consulat les a installés discrètement au Novotel de Wuhan. Et c'est le docteur Klein qui l'a emmené à l'hôpital où un crépitement dans son poumon a bien été détecté.

Lorsqu'il est sorti de l'aéroport, il n'avait pas de lieu où dormir avec son épouse" Docteur Philippe Klein Partager la citation





Après les choses se sont compliquées comme le raconte le docteur Klein : "Il fallait s'adapter à la situation. C'est un patient qui était en vacances. (...) Lorsqu'il est sorti de l'aéroport, il n'avait pas de lieu où dormir avec son épouse". Le couple est donc à la rue, et en attendant une solution d’hébergement, le praticien fait la première piqûre d'antibiotique en pleine rue.

Depuis, le malade contaminé par le Covid-19 se trouve "en confinement dans un appartement". Aujourd'hui, "il est en voie de guérison", assure le médecin grâce auquel ce Français de 34 ans a évité un confinement dans un stade, comme les autres malades chinois. Ce qui ne serait plus possible aujourd'hui.

Depuis que la Chine a changé son mode de calcul, le nombre de contaminations supplémentaires a bondi de 15.000 contaminations supplémentaires et les responsables de la province du Hubei, d'où est partie l'épidémie, ont été démis de leurs fonctions.