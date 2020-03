et AFP

publié le 25/03/2020 à 22:56

Édouard Philippe s'est exprimé ce mercredi 25 mars lors de la séance de questions au gouvernement. Pour enrayer la pénurie de masque de protection et faire face à l'épidémie de coronavirus, le Premier ministre a annoncé qu'un "pont aérien" allait être mis en place entre la France et la Chine pour faire venir des millions de masques. Interpellé par le sénateur Philippe Dallier (LR) qui évoquait "des problèmes d'acheminement des masques", Édouard Philippe a assuré que l’État s'était "entouré des conseils et de l'assistance des meilleurs logisticiens".

"Nous avons prévu des avions cargos qui iront en Chine chercher les masques. Ils sont prévus, ils sont affrétés, on peut évoquer l'image du pont aérien, de fait, c'est ce qui va se passer", a poursuivi le Premier ministre. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière avoir commandé quelque 250 millions de masques, auxquels s'ajoutent les demandes des collectivités, comme les régions qui vont en importer plusieurs dizaines de millions.

Le chef du gouvernement a précisé qu'en cas de besoin, l’État pourrait même faire "appel aux capacités des compagnies nationales", qui voient aujourd'hui leur activité commerciale réduite et "qui nous ont indiqué leur disponibilité" pour "faire revenir des Français de l'étranger qui sont bloqués dans un pays (...) ou pour aller chercher ces masques".