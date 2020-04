Coronavirus : Boris Johnson sera aidé par "son optimisme et son humour" selon Poutine

publié le 07/04/2020 à 14:46

Les soutiens auprès de Boris Johnson se multiplient après son admission en soins intensifs et son test positif au Covid-19. Après Emmanuel Macron ou encore Donald Trump, c'est au tour de Vladimir Poutine d'avoir transmis un message au Premier ministre britannique, comme l'a annoncé le site du Kremlin, ce mardi 7 avril.

Dans son message, il souligne notamment que l'optimisme et le sens de l'humour de Boris Johnson, seront des atouts pour qu'il puisse guérir du Covid-19. "Cher Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous exprimer mon sincère soutien en ce moment difficile. Je suis persuadé que votre énergie, votre optimisme et votre sens de l'humour vous aideront à vaincre la maladie. Je vous souhaite sincèrement un rétablissement rapide et complet", dit le message du président russe.

Admis en soins intensifs dans la soirée du lundi 6 avril, Boris Johnson a délégué provisoirement les commandes du pays à son ministre des Affaires étrangères Dominic Raab. Testé positif au Covid-19 le vendredi 27 mars, il a reçu de l'oxygène pour mieux respirer.