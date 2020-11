Présidentielle américaine : Donald Trump prêt à se représenter en 2024 ?

publié le 09/11/2020 à 22:49

Alors qu'il n'a pas encore reconnu sa défaite à l'élection présidentielle de 2020 face à Joe Biden, le président américain, Donald Trump, penserait déjà à une nouvelle candidature. C'est ce qu'affirme le journaliste Jonathan Swan du site Axios, qui suit depuis plusieurs semaines la campagne électorale du candidat républicain.

Sur papier, rien n'interdirait à Donald Trump d'envisager une nouvelle candidature. S'il est impossible pour un président d'effectuer plus de deux mandats, ceux-ci ne doivent pas forcément être effectués de façon consécutive.

Deux anciens dirigeants américains ont déjà tenté le coup : Martin Van Buren, élu en 1836 puis battu en 1840 et 1848, et Grover Cleveland, élu en 1884, défait quatre ans plus tard mais finalement réélu en 1892.

Donald Trump ferait figure de favori en vue d'une investiture républicaine en 2024. 95% des personnes qui s'identifient au parti approuvaient l'action de son administration, selon un sondage de l'institut Gallup réalisé en octobre 2020. L'important sénateur Lindsey Graham estime d'ailleurs que "s'il perd", il devrait se représenter "pour ne pas laisser mourir le mouvement".

Le chef d'État sera âgé de 78 ans, l'âge actuel de Joe Biden, lors du prochain scrutin présidentiel.