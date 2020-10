Coronavirus aux États-Unis : un record de 94.000 cas recensés en 24 heures

publié le 31/10/2020 à 03:43

Vendredi 30 octobre, les États-Unis ont enregistré plus de 94.000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, soit le bilan journalier le plus élevé depuis le début de l’épidémie.

D’après le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence, 94.125 nouveaux cas d’infection au coronavirus et 919 victimes supplémentaires ont été recensés. Un triste bilan, alors que les autorités sanitaires enregistraient jeudi un record de 91.290 cas détectés en 24 heures.

Au total, 229.544 décès et plus de 9 millions de cas (9.034.295) ont été comptabilisés dans le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie. À quatre jours des élections présidentielles prévues le 3 novembre prochain, les États-Unis font face à une recrudescence de l’épidémie, particulièrement préoccupante dans le nord du pays et dans le Midwest.

Si vous l'attrapez, vous irez mieux, et ensuite vous serez immunisés Le président Donald Trump lors d’un meeting à l’aérodrome Oakland County, à Waterford (Michigan), le 30 octobre 2020. Partager la citation





Vendredi, le président Donald Trump a de nouveau minimisé la gravité de la pandémie alors que les États-Unis se voient frappés par la pire crise sanitaire depuis la grippe espagnole de 1918. "Nous voulons juste un retour à la normale", a-t-il dit. "Si vous l'attrapez, vous irez mieux, et ensuite vous serez immunisés", a-t-il lancé à la foule dans le Michigan.

De son côté, le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden ne cesse de pointer du doigt la gestion de la crise sanitaire, un sujet devenu essentiel dans les débats de campagne présidentielle.