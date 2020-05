Coronavirus aux États-Unis : la chloroquine, ce remède miracle selon Trump

publié le 19/05/2020 à 06:35

Donald Trump suit un traitement à la choroquine depuis une semaine et demie, à raison d'une pilule par jour. C’est lui qui a demandé à en prendre au médecin de la Maison Blanche, après avoir entendu des animateurs de FOX News la présenter comme un remède miracle.

Je vous l’avais raconté. Plusieurs émissions d’opinion, la matinale et les émissions de soirée, les plus pro-Trump, ont intensément parlé de la chloroquine. Cela a attiré l’attention du président qui en a beaucoup vanté les bienfaits, et il a même fait venir à la Maison Blanche l’une des présentatrices de FOX News qui en parlait intensément pour essayer de convaincre les scientifiques de son équipe beaucoup plus prudents. Et donc, il y a 10 jours, il a décidé d’en prendre. C’est aussi à ce moment-là qu’on a appris qu’un collaboratrice du vice-président, marié à l’un de ses conseillers, était contaminée.

Mais pourtant les autorités sanitaires ont mis en garde. Des essais cliniques ont mis en doute l’effet sur le coronavirus ainsi que des recherches menées dans des hôpitaux de vétérans, mais ces études ont été balayées par Donald Trump qui prétend que le ministère des anciens combattants est tenu par des opposants politiques.

"This will kill you"

Surtout, ces études ont souligné les risques cardiaques, parfois mortels, pour certains patients fragiles, à cause de l’âge ou du poids. C’est pour cela que les autorités sanitaires américaines ont déconseillé la chloroquine en dehors des hôpitaux, elle est surtout utilisée pour des cas extrêmes, et surtout pas de façon préventive. Mais cela n’a pas empêchéle président Trump d’en prendre. Il est testé régulièrement, négatif, mais il disait tout à l’heure, "ça va pas me faire de mal", "pour l’instant j’ai l’air d’aller bien. Ça a l’air d’avoir un effet, peut-être ça en a un, peut-être pas, mais s’il n’y en a pas, vous n’allez pas tomber malade ou mourir". Et il ajoute, "qu’est ce que t’as à perdre ?".

Le président était visiblement ravi de son effet de surprise. Tout cela s’est passé en direct, et il fallait voir la tête du présentateur de FOX News qui a repris l’antenne juste après et qui a fait son travail, en rappelant factuellement les résultats des études scientifiques, les mises en garde des autorités sanitaires, et il s’est adressé avec un ton grave aux téléspectateurs en leur disant que si ils sont fragiles, ou à risque, ce serait dangereux de suivre l’exemple du président. "This will kill you" : "cela va vous tuer" a prévenu ce présentateur de FOX News.

Fox News's Neil Cavuto is stunned by Trump's announcement that he's taking hydroxychloroquine: "If you are in a risky population here, and you are taking this as a preventative treatment ... it will kill you. I cannot stress enough. This will kill you." pic.twitter.com/e6D5alfAgc — Aaron Rupar (@atrupar) May 18, 2020

Cela n’a pas plus au président qui publié 6 tweets à ce sujet ces derniers heures pour attaquer ce présentateur. Et plus tard, c’est la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, qui s’est inquiétée publiquement que le président prenne ainsi des risques, car, selon elle, il est doublement à risque, à cause de son âge, et, dit-elle, et de son "obésité massive".

Pelosi sait exactement comment provoquer les nerfs de Donald Trump, même si, là, elle exagère, car, si le président est médicalement obèse selon les rapports médicaux de la Maison Blanche, il ne rentre pas dans la catégorie de l’obésité massive.